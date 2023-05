O que é Rainha consorte? Entenda significado do título de Camila Parker Bowles

Camilla Parker Bowles, a Duquesa de Cornualha, irá assumir o papel de Rainha Consorte neste sábado (6), com a coroação de Charles III, na Inglaterra. O rei também será chefe de Estado do Reino Unido e da Igreja da Inglaterra. Ele assumirá o posto após a morte da Rainha Elizabeth II.

Rei Charles III e a rainha consorte Camilla Parker Bowles já atuam em seus papéis desde setembro de 2022.

A rainha consorte não terá a mesma soberania que o marido, ou tão pouco os poderes militares políticos. O título é concedido à esposa do rei vigente.

Conforme o site oficial da família real, a rainha consorte é coroada com o rei. Camila terá trabalho e deveres a cumprir com o novo posto que ocupará. A cerimônia acontece no mesmo dia que a coração do Charles III, contudo, será um momento mais simples.

Na imprensa britânica, os convites para a cerimônia que acontece neste sábado a mencionam apenas como "rainha". Conforme a CNN, o uso do "consorte" seria uma forma de respeitar a rainha anterior Elizabeth II, que morreu em setembro de 2022.

Primeiro casamento

Camila foi casada com Andrew Parker Bowles entre 1973 e 1995. O casal teve dois filhos juntos. Camila e Andrew tinham uma espécie de relacionamento "aberto", ao ambos cometerem adultério, conforme tabloides da época.

A nova rainha consorte conheceu Charles III, em 1971 e ficaram juntos até 1973. Segundo fontes próximas à família real, Camilla não era vista como "adequada" para o futuro rei.

Na década de 1980, tabloides especulavam que o casal ainda mantinha uma relação, mesmo Charles sendo casado com Diana Spencer, a Lady Di.

Em entrevistas e na biografia da Princesa de Gales, "Diana: Her True Story", o adultério seria o motivo da separação do casal. "Tinha três pessoas nesse casamento, era um pouco lotado", disse Diana, em entrevista à BBC, em 1995.

Casamento com Charles

Legenda: Camila e Charles se casaram em 2005 Foto: Divulgação/Família Real

Em 9 de abril de 2005, Charles e Camilla se casaram, com um alta cobertura da mídia. A igreja anglicana, a qual, Charles agora também será o líder, condenava o casamento de pessoas divorciadas.

O casamento civil ocorreu em Windsor Guidhall. Os filhos de Charles, William e Harry, além dos filhos de Camilla, Tom e Laura, estiveram prestigiando os pais na cerimônia.

Aprovação de Elizabeth II

Legenda: Camila recebeu a "aprovação pública" da rainha Elizabeth II em 2005 Foto: Divulgação/Família Real

Em 2005, Camila foi "abençoada" e recebeu a "aprovação pública" da rainha Elizabeth II. O momento ocorreu no jubileu de platina da monarca, momento que marcava os 70 anos de reinado. Na ocasião, Elizabeth abençoou o casal no reinado que estaria por vir deles.

"Quando, na plenitude do tempo, meu filho Charles se tornar rei, sei que vocês darão a ele e à sua esposa Camilla o mesmo apoio que têm dado a mim; e é o meu sincero desejo que, quando a hora chegar, Camilla será conhecida como rainha consorte enquanto continua seu serviço leal"

Quem é Camila Parker Bowls

A Rainha Consorte nasceu Camilla Rosemary Shand, em 17 de julho de 1947, no Hospital King’s College, em Londres. Ela é filha do major Bruce Middleton Hope Shand e de Hon Rosalind Maud Shand.

Camila possui dois irmãos, Annabel Elliot e Mark Shand. A família de Camila viveu em Sussex.

A educação da Rainha iniciou em Dumbrells School, em Sussex. Depois, ela esteve em Queen’s Gate School no sul de Kensington. Também estudou na Suíça e na França, no Institut Britannique, conforme informações do site oficial da família real.

Legenda: Camila apoia mais de 90 organizações Foto: Divulgação/Família Real

Atualmente, com o título de Duquesa da Cornualha, Camilla apoia cerca de 90 organizações, com temas variados. Entre eles, saúde, alfabetização, alimentação, causas animais, vítimas de estupro, abuso sexual e violência doméstica. Devido o sua educação, também apoia organizações artísticas.