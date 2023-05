Residência do Rei Charles III divulga vagas de trabalho com salários de até R$ 219 mil; confira

O Palácio de Buckingham, residência oficial do rei Charles III, anunciou vagas abertas nas equipes de cozinha, segurança, relacionamento com os visitantes e produção de conteúdo digital da família real britânica. Segundo a divulgação, o salário é de até 35 mil libras ao ano, valor equivalente à cerca de R$ 219 mil.

Além do Palácio de Buckingham, as oportunidades também estão disponíveis para trabalhar no Castelo de Windsor e Palácio de St. James. Nesse caso, os salários são a partir de 25 mil libras, algo em torno de aproximadamente R$ 156 mil ao ano, conforme a cotação atual da moeda.

Para os interessados, os requisitos são os seguintes: é preciso ser cidadão britânico ou ter direito legal de trabalhar no Reino Unido. As inscrições podem ser feitas por meio do site oficial.

Confira os detalhes das vagas

Palácio de Buckingham

Coordenador de Suporte Operacional - Salário: 30 mil libras ao ano (R$ 188 mil)

- Salário: 30 mil libras ao ano (R$ 188 mil) Produtor de conteúdo digital - Salário: de 34 a 35 mil libras ao ano (R$ 213 mil a R$ 219 mil)

- Salário: de 34 a 35 mil libras ao ano (R$ 213 mil a R$ 219 mil) Coordenador de Saúde e Segurança contra Incêndios - Salário: 27 mil a 28 mil libras ao ano, dependendo da experiência (cerca de R$ 169 mil a R$ 175 mil)

Chef de festa - Salário: Não especificado. O pacote inclui 15% do regime de pensão de contribuição do empregador mais benefícios, oferecendo alojamento em casa com refeições fornecidas.

Castelo de Windsor

Assistente de Implementação do Sistema de Cobranças - Salário: 25 mil libras ao ano (R$ 156 mil)

Técnico de Arte - Salário: cerca de 28 mil libras ao ano dependendo da experiência (R$ 175 mil)

Conservador Sênior de Arquivos, Manuscritos e Livros - Salário: a partir de 35 mil libras ao ano (R$ 219 mil)

Parque do Castelo Windsor