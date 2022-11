A 5ª temporada de 'The Crown' foi lançada oficialmente pela Netflix na última quarta-feira (9) e, desde então, virou assunto em meio às polêmicas sobre a família real e o tratamento concedido à Princesa Diana nos anos 1990. Falando menos de política e mais sobre as relações internas dos integrantes da monarquia, a produção do streaming trouxe uma série de diferenças em relação às temporadas anteriores.

Por conta disso, reunimos alguns dos principais tópicos abordados na nova temporada da série. Da separação entre Diana e Charles até o início do relacionamento dele com Camila Parker-Bowles, a leva de episódios mergulha nos interesses mais conservadores da família. Confira:

Tratamento com Lady Di

Legenda: Lady Di é um dos principais pontos da nova temporada Foto: divulgação/Netflix

Sem dúvidas, a figura de Lady Di é apontada com central na nova temporada de 'The Crown', com grande parte dos acontecimentos dos episódios ocorrendo ao redor dela.

Elizabeth Debicki, inclusive, se apresenta como a escolha perfeita para o papel de Diana. A forma de falar, os trejeitos e até as expressões mais contidas da princesa ganham vida com ela, reforçando todo o tratamento complicado concedido a ela pela família real.

Segundo analistas da imprensa britânica, a forma como esse tratamento é retratado pode até mesmo servir para gerar uma certa antipatia dos jovens para a monarquia no país.

Separação de Charles e Diana

Legenda: Dominic West e Elizabeth Debicki interpretam Charles e Diana, respectivamente Foto: divulgação

O tratamento com Diana está intimamente conectado com o fim da relação entre ela e o príncipe Charles. Cada vez mais amargurado, o casamento feito por aparências não consegue se sustentar em meio aos desejos pessoais dos dois, mas o que deveria estar escondido, acaba se sobressaindo.

Nesse meio, as desavenças entre os dois e, consequentemente, com a Rainha Elizabeth II viram o tema principal das matérias entre a mídia da época.

Modernização da monarquia

Legenda: Imelda Staunton dá vida à Rainha Elizabeth II Foto: reprodução/Netflix

Um dos principais pontos almejados por Charles, a modernização da monarquia vira um embate direto nesta temporada entre ele e a Rainha. Dominic West, responsável pelo papel do príncipe, é também outro destaque dos novos episódios.

Apesar do desejo do príncipe, o que se deve ver é a monarquia, mais uma vez, se curvando às tradições seculares, aprisionando os membros da família em papéis que os levaram a uma imagem deteriorada entre os britânicos em 1990.

Novo primeiro-ministro

Legenda: John Major (Jonny Lee Miller) é papel importante no cenário político da 5ª temporada Foto: reprodução/Netflix

Além dos eventos familiares ocorridos entre 1991 e 1997, a série foca, ainda que superficialmente, na ascensão do novo primeiro-ministro britânico John Major.

Na época, ele sucedeu Margaret Thatcher, uma das principais responsáveis pela crise econômica que abalou o Reino Unido e respingou na popularidade da monarquia.

Traições e conservadorismo

Legenda: Imelda Staunton é um dos pontos altos da nova temporada Foto: reprodução/Netflix

Com a crise no relacionamento entre a Princesa Diana e o Príncipe Charles, a série também escolhe representar a derrocada do que seria o casamento perfeito perante a sociedade.

Traições mútuas, incluindo Camila Parker-Bowles e Dodi Al Fayed, são alguns dos acontecimentos que chocaram na época, mostrados no novo ano da produção com ares grandiosos, retratando como afetaram de forma profunda a instituição monárquica.