Três familiares se despediram da rainha Elizabeth II antes dela morrer: saiba quem são

A certidão de óbito da rainha Elizabeth II, divulgada nessa quinta-feira (29), revelando a causa da morte da monarca e também quais membros da família real desembarcaram no Castelo de Balmoral, na Escócia, a tempo de encontrá-la ainda viva.

Conforme o documento, Elizabeth faleceu às 15h10 no fuso local (11h10 no horário de Brasil) do dia 8 de setembro. A morte foi registrada pela única filha mulher dela, a princesa Anne, que foi uma das familiares que presenciaram os últimos momentos da vida da soberana britânica.

Além dela, outros membros que também se encontrava na Escócia, durante a ocasião, são o agora rei Charles III e a esposa, a rainha consorte Camilla, que puderam chegar ao Castelo de Balmoral a tempo de encontrar a rainha antes do óbito. Os três foram os únicos parentes que puderam se despedir da monarca antes do último suspiro. As informações são do portal Just Jared.

O príncipe William e os tios, príncipes Edward e Andrew, desembarcaram no local cerca de 40 minutos após o falecimento de Elizabeth. O irmão dele, Harry, foi o último a chegar em Balmoral, quase cinco horas após a morte da avó.

Antes de ir, que tal se atualizar com as notícias mais importantes do dia? Acesse o Telegram do DN e acompanhe o que está acontecendo no Brasil e no mundo com apenas um clique: https://t.me/diario_do_nordeste

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o mundo