Causa da morte da Rainha Elizabeth II é divulgada em atestado de óbito

A causa do óbito da rainha Elizabeth II (1926-2022) foi revelada em documento emitido pelo Registro Geral da Escócia, nesta quinta-feira (29). Ela morreu por causas naturais, de acordo com o atestado de óbito da monarca.

Aos 96 anos, ela morreu em 8 de setembro, no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava férias.

Segundo o atestado, a rainha morreu às 15h10 no horário local, 11h10 no horário de Brasília. O anúncio do falecimento só foi divulgado pelo Palácio de Buckingham três horas depois.

Foto: Divulgação / National Records of Scotland

Conforme o Registro Geral da Escócia, a filha da monarca, a princesa Anne, foi quem registrou o óbito.

Saúde debilitada

A saúde da monarca foi motivo de crescente preocupação desde outubro do ano passado, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos.

Desde então, ela reduziu consideravelmente a agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com o auxílio de uma bengala.

