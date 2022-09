Cães corgis da rainha Elizabeth II são adotados e ganham um novo lar após morte da monarca

Muick e Sandy, dois cães de estimação da raça corgi da rainha Elizabeth II, ficarão com o príncipe Andrew e a esposa dele, Sarah Fergunson, que carregam o título de duque e duquesa de York.

“Os corgis voltarão a viver no Royal Lodge com o duque e a duquesa. Foi a duquesa quem encontrou os filhotes, que foram presenteados a Sua Majestade pelo Duque”, contou uma fonte à revista People.

A paixão de Elizabeth II por animais começou em 1933, quando ela ganhou a primeira cadela corgi, Susan. Desde então, a rainha cuidou de mais de 30 cães corgis e dorgis, mistura de dachshund com corgi.

Conforme a People, a monarca havia parado de criar pets para não deixar nenghum cão quando morresse. Em 2021, porém, ela ganhou dois filhotes poucos antes da morte do príncipe Philip.

No Jubileu de Platina realizado no último mês de junho para celebrar os 70 anos de reinado dela, com um rally de 70 cães da raça em Balmoral e uma corrida de corgi no hipódromo de Musselburgh.

