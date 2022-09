Castelos, jóias, cisnes e golfinhos: a herança bilionária de rainha Elizabeth II

Considerada uma das pessoas mais ricas do mundo, Elizabeth II deixa uma fortuna bilionária estimada em 16 bilhões de euros. Não é possível saber, com certeza, o valor da herança da rainha do Reino Unido, uma vez que a monarca não era obrigada a declarar suas finanças privadas.

Segundo a lista da Sunday Times 2022, a riqueza privada da monarca é de cerca de 426 milhões de euros. Se somarmos a este valor, todos os bens associados à Coroa —que não lhe pertenciam pessoalmente, mas à instituição, a herança de Elizabeth pode ultrapassarn os 16 bilhões de euros.

Principal herdeiro da rainha, o novo monacar Charles III terá direito ao Crown Estate, um negócio imobiliário pertencente à Coroa. Inclui propriedades como a importante rua comercial Regent Street, em Londres, ou o hipódromo de Ascot . Há também fazendas, florestas e praias que representam cerca de 1,4% das terras do Reino Unido.

No Crow Estate está o Ducado de Lancaster, propriedades que a família real britânica adquiriu ao longo de 700 anos. São mais de 18 mil hectares de terra a nove castelos e vários imóveis.

32 mil cisnes, golfinhos e baleias

Além das propriedades, joias e subvenção soberana, Carles III herdará 32 mil cisnes e um número desconhecido de golfinhos, baleias e esturjões.

Há 800 anos, exemplares dessas espécies que vivem livremente nas águas do Reino Unido foram considerados propriedade do monarca britânico. A medida é uma forma de preservação dos animais que eram ameaçados por caça furtiva.

Em relação aos bens privados da Rainha, que pode ser distribuído para quem Elizabeth tenha designado em testamento, há um grande mistério. É que esses ativos não serão conhecidos pelo público. Desde 1911, a família real britânica conseguiu contornar a lei do Reino Unido, que exige que os testamentos dos cidadãos britânicos sejam tornados públicos.

Durante este tempo, a família pediu ao tribunal que mantenha em segredo 33 testamentos e bens no valor de pelo menos 187 milhões de libras (cerca de 223 milhões de euros) atualizados a preços de hoje foram distribuídos às escondidas do público, segundo cálculos do The Guardian. O Judiciário nunca rejeitou um desses pedidos.

Entre as propriedades privadas estão o Castelo de Balmoral, residência de verão de Elizabeth II e local de sua morte, e Sandringham, onde ela costumava passar o Natal . Também estariam incluídos os 370 milhões de libras estimados pelo Sunday Times, uma impressionante coleção de joias e outra, menos brilhante, mas igualmente valiosa, de selos.

