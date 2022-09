Funeral da rainha Elizabeth II será em 19 de setembro

O Palácio de Buckingham informou neste sábado (10) que o funeral da rainha Elizabeth II, falecida aos 96 anos na última quinta-feira (8), ocorrerá no dia 19 de setembro, na Abadia de Westminster, em Londres.

Segundo comunicado oficial no site da Família Real, o "Funeral de Estado de Sua Majestade" deverá começar às 11h no horário de Londres (7h no Brasil).

Antes disso, a rainha "repousará em Westminster Hall por quatro dias, para permitir que o público preste suas homenagens".

Programação do funeral da rainha Elizabeth II

Para este domingo (11), está previsto o transporte do caixão com o corpo de Elizabeth II do Castelo de Balmoral para o Palácio de Holyroodhouse, na Escócia.

O caixão deve permanecer em Holyroodhouse até a tarde desta segunda-feira (12), quando seguirá para a Catedral de St. Giles, em Edimburgo. No mesmo dia, o rei Charles III e outros membros da monarquia participam de uma procissão e assistem a uma cerimônia.

No dia 13 de setembro (terça-feira), o caixão sairá de avião para aeroporto de RAF Northolt, em Londres, na Inglaterra. Em seguida, será transportado por estrada para o Palácio de Buckingham.

Já em 14 de setembro (quarta-feira), o caixão será levado de carruagem até o Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha repousará até a manhã do dia do funeral. Durante esse período, o público poderá prestar as últimas homenagens à monarca no Westminster Hall.

O caixão será levado de procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster em 19 de setembro para ser realizado o Funeral de Estado.

