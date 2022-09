Charles III é proclamado oficialmente novo rei do Reino Unido

O rei Charles III, herdeiro do trono britânico então ocupado por sua mãe, rainha Elizabeth II, foi oficialmente proclamado monarca neste sábado (10) em uma solenidade conhecida como Conselho de Adesão, no Palácio de St James, em Londres.

A Proclamação Principal do novo soberano foi lida da varanda do Tribunal do Convento pelo rei de armas principal da Ordem da Jarreteira, uma ordem militar de cavalaria britânica. Da sacada, trompetistas tocaram uma fanfarra e na Torre de Londres houve salvas de tiros.

"O príncipe Charles Philip Arthur George se torna agora, pela morte de nossa soberana de feliz memória, o nosso rei Charles III. Deus salve o rei!", proclamou o Conselho.

Ao lado da rainha consorte Camilla e do príncipe William, o novo rei prometeu "dedicar o resto da minha vida para essa tarefa pesada que me coube".

Morte de rainha Elizabeth II

Charles III já havia assumido o reinado imediatamente após o falecimento de Elizabeth II na última quinta-feira (8), já que a lei Rex nunquam moritur ("o rei nunca morre”, em latim) determina que o primeiro integrante na linha de sucessão real ocupe o trono na morte do último monarca.

Ainda durante a cerimônia, também foi anunciado que o dia do funeral da rainha será feriado em todo o Reino Unido. A data, porém, segue indefinida.

"Minha mãe deu um exemplo de amor ao longo da vida e de serviço altruísta. O reinado de minha mãe foi inigualável em sua duração, dedicação e devoção", disse. "Eu vou tentar seguir o exemplo inspirador que recebi, mantendo o governo constitucional e mantendo a paz".