Rei Charles III faz primeiro discurso e promete 'servir aos britânicos durante toda a vida'

O rei Charles III, que subiu ao trono inglês nesta quinta-feira (8), fez o primeiro discurso oficial após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II. No ato, transmitido pela televisão, o monarca prometeu "servir aos britânicos durante toda a sua vida", assim como fez Elizabeth, que o novo rei descreveu como fonte de "inspiração" e "modelo".

"Hoje, renovo a todos vocês essa promessa de serviço durante toda a vida", disse Charles III, que também prometeu defender os "princípios constitucionais".

O discurso foi gravado anteriormente no Palácio de Buckingham, a residência oficial do rei, em Londres. "Faço uma homenagem à memória da minha mãe. Eu sei que a morte dela traz tristeza para muitos de vocês e eu compartilho essa sensação de perda com vocês", lamentou Charles III.

O monarca ressaltou ainda as mudanças pelas quais o mundo passou nas últimas décadas e reafirmou que se manteria leal aos valores da família real, sem citar exatamente quais. "Nos últimos 70 anos, vimos nossa sociedade se tornar uma de muitas culturas e muitas fés. As instituições mudaram, e, por meio das mudanças, a nossa nação, da qual tenho orgulho, prosperou. Nossos valores se mantiveram constantes".

Também foi citada na fala, que durou cerca de dez minutos, a rainha consorte, Camilla Parker.

Rei Charles III Rei da Inglaterra Minha vida, claro, vai mudar, com as novas responsabilidades. Eu não vou poder dedicar meu tempo à caridade, mas eu sei que esse trabalho vai seguir nas mãos de outras pessoas".

Filhos

Rei Charles III aproveitou ainda para expressar seu amor pelo filho caçula, o príncipe Harry, e sua esposa Meghan Markle, "que continuam a construir a vida deles em outro país".

Também disse que, com sua ascensão ao trono britânico, o príncipe William, seu primogênito do casamento com a princesa Diana, será o novo príncipe de Gales — título que, até ontem, pertencia a Charles.

Próximos passos

O discurso do novo rei é um dos momentos mais importantes da sucessão ao trono. Ele ocorre, tradicionalmente, um dia após a morte do último soberano.

Neste sábado (10), após reunião de um conselho interno, Charles III deverá ser, enfim, proclamado rei da Inglaterra.