Rei Charles III e princesa Anne foram os únicos familiares a se despedir de Elizabeth II

Mesmo com a movimentação intensa da realeza britânica na quinta-feira (8), apenas o agora Rei Charles III e a princesa Anne chegaram ao Castelo de Balmoral, na Escócia, a tempo de se despedir da rainha Elizabeth II. A morte da monarca foi confirmada no início da tarde, após comunicado do Palácio de Buckingham.

As informações da despedida são do portal britânico Express. Segundo a publicação, que não revelou as fontes, os outros dois filhos de Elizabeth II, os príncipes Andrew e Edward, a nora Sophie Rhys-Jones e o neto William voaram em um jato particular do condado Berkshire para Aberdeen, cidade escocesa, mas não deram adeus à matriarca.

O príncipe Harry, que estava em Londres apesar de morar nos Estados Unidos, teria se dirigido ao local, mas chegou uma hora e meia após a confirmação da morte.

Alerta sobre morte

O alerta sobre a possível morte da Rainha ganhou força quando jornais britânicos anunciaram que ela estava "sob supervisão médica".

A notícia do falecimento foi confirmada quando o relógio marcou 18h30 no Reino Unido, também pontuando que Charles ascenderia ao posto no trono inglês.