Quanto vale a fortuna da Rainha Elizabeth II? Veja valor estimado do patrimônio

A rainha Elizabeth II tem patrimônio estimado em 365 milhões de libras, equivalente a cerca de R$ 2,2 bilhões, e é considerada o membro mais rico da Monarquia do Reino Unido. Conforme o Jornal do Comércio, o cálculo foi feito por especialistas, uma vez que a Família Real nunca veiculou informação de modo oficial.

O jornal britânico The Sunday Times detalhou que apesar de ela não estar nas 30 primeiras posições da lista dos mais ricos do Reino Unido, Elizabeth II teve um aumento de 15 milhões de libras de patrimônio neste ano em comparação com os dois últimos.

Em setembro de 2021, a revista estadunidense Forbes estimou que o patrimônio da monarca era de US$ 500 milhões, que equivale a aproximadamente R$ 2,6 bilhões, na cotação da época.

Fontes de pagamento

O Yahoo! Finanças detalhou que Elizabeth II recebia pagamento por três fontes diferentes:

Depósito do Sovereign Grant: valor anual que recebia do governo. Financiado pelos contribuintes, a rainha ganhava 15% do lucro obtido a cada ano pelo Crown Estate;

valor anual que recebia do governo. Financiado pelos contribuintes, a rainha ganhava pelo Crown Estate; Bolsa privada: renda recebida a partir de terras que detém, o Ducado de Lancaster ;

renda recebida a partir de terras que detém, o ; Heranças pessoais: dinheiro que herdou da família.

Morte da Rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos nesta quinta-feira (8), em Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada nesta tarde pelas redes sociais da família real.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite [horário local] e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica.

Imediatamente após a morte da monarcar, o novo rei Charles III, 73 anos, assumiu a coroa britânica. O antigo príncipe Charles era o primeiro da linha de sucessão. Agora, depois dele, vem seu primogênito, o príncipe William, fruto do casamento com a princesa Diana.

De acordo com informações da rede de notícias britânica BBC, embora William seja herdeiro do trono, ele não se tornou automaticamente o príncipe de Gales. Ele herdou outro título de Charles: duque da Cornualha. Kate Middleton, sua esposa, se chama duquesa da Cornualha.