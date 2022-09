Princesa Diana e Charles III tiveram relacionamento conturbado no passado; relembre

Com a morte da rainha Elizabeth II, o nome de Charles, principal herdeiro do trono, passou a ser um dos mais comentados em todo o mundo. Primogênito, ele será coroado nesta sexta-feira (9), em cerimônia no palácio de St. James, em Londres.

Entretanto, a vida do Rei Charles III, como ele será chamado a partir de agora, sempre foi cercada de polêmicas e controvérsias. Desde história de suposto racismo, paraísos fiscais e traição, o monarca ainda é lembrado pelo casamento turbulento com a princesa Diana.

Casamento com Diana Spencer

Charles e Diana se casaram no dia 29 de julho de 1981 em meio a uma cerimônia suntuosa para três mil convidados na Catedral de St. Paul, em Londres. Televisionado, o matrimônio foi assistido por 750 milhões de pessoas em 74 países.

Celebrado como um "casamento de conto de fadas", os dois logo tiveram filhos juntos, os príncipes William e Harry, que passaram a ser objeto de amor entre os britânicos. Ainda assim, os bastidores da união começaram a tomar os holofotes.

Charles foi o primeiro a quebrar os votos matrimoniais e trair abertamente a companheira. Na época, sem pudores, ele se envolveu com Camilla Parker Bowles, mulher com a qual se casaria no futuro.

Diana também traiu o marido após os rumores de infidelidade com o instrutor de hipismo, o capitão James Hewitt, abrindo as portas para a separação, que ocorreria em 1992. Oficialmente, o divórcio foi selado em 1996.

Charles, então, assumiria a guarda dos filhos após o trágico acidente que resultou na morte de Diana. O carro em que ela estava sofreu colisão em Paris, na França.

Casamento com Camilla Parker Bowles

A união com Camilla só aconteceria no dia 9 de abril de 2005, durante uma cerimônia civil em Windsor Guildhall. Após isso, os dois receberam uma benção oficial do arcebispo de Canterbury, na Capela de São Jorge, no Castelo de Windsor.

Legenda: Camilla e Charles só se casaram em 2005 Foto: Daniel LEAL / AFP

Apenas 28 pessoas, todos familiares dos noivos, compareceram à cerimônia. Na época, a Rainha Elizabeth II não compareceu ao primeiro evento, mas a animosidade com Camilla teria cessado recentemente.