Rei Charles III aparece em primeiro cartão de Natal como monarca britânico

O primeiro cartão de Natal do rei Charles III como monarca foi divulgado pelo Palácio de Buckingham no último domingo (11). Na foto que ilustra a lembrança, ele aparece ao lado da esposa, a rainha consorte Camilla.

O cartão postal tradicional trouxe uma imagem feita antes de Charles assumir o trono, tirada ainda na presença dele e de Camilla nos Jogos de Braemar, na Escócia, em setembro deste ano.

A Braemar Gathering celebra os tradicionais jogos, esportes e danças da Escócia em Braemar, vilarejo localizado a oeste de Aberdeen. O pequeno espaço fica próximo à residência de verão do rei, no Castelo de Balmoral, onde Elizabeth II, a mãe de Charles III, morreu também em setembro.

Durante a celebração, Charles e Camilla posaram para fotos no dia 3 de setembro. Menos de uma semana depois, a rainha Elizabeth II faleceu, no que seria a primeira falta dela no evento em um reinado que durou 70 anos.

Problemas na família

Na primeira foto da família real sob a nova monarquia, divulgada em outubro deste ano, Charles e Camilla haviam surgido ao lado dos príncipes de Gales William e Kate Middleton.

O cartão postal foi divulgado em meio a uma série de polêmicas envolvendo a família. Recentemente, a monarquia foi criticada no documentário que conta a história de Harry e Meghan, que cita o funcionamento da hierarquia nos últimos anos.