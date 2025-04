Previsão do signo de Aquário para hoje, 1 de abril

Na terça-feira, 1º de abril, a atmosfera ganha clareza e revelações importantes. Vênus em Peixes faz conjunção ao Nodo Norte, trazendo sinais sutis que podem apontar caminhos inesperados, especialmente no que diz respeito às relações e aos sentimentos mais profundos. O céu nos pede para estar atentos às mensagens que chegam, seja por meio de conversas, sonhos ou sincronicidades. É um dia para perceber o que realmente faz sentido e acolher aquilo que se revela.



No fim da tarde, a Lua entra no signo de Gêmeos, despertando curiosidade, movimento e vontade de dialogar. A mente se abre para novas possibilidades, e as ideias ganham agilidade. É hora de trocar conhecimentos e se permitir explorar diferentes perspectivas. As conversas fluem com leveza, favorecendo conexões significativas e trazendo insights importantes.

Signo de Aquário hoje

A terça-feira pede que você esteja atento às suas emoções e ao que deseja criar. Os sinais podem vir através de pessoas próximas. Quando a Lua entrar em Gêmeos, valorize as ideias que surgirem. Sua criatividade estará em alta, então aproveite para planejar algo novo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.