Quando foi a coroação da rainha Elizabeth II? Veja comparação com o evento de Charles III

A coroação da rainha Elizabeth II ocorreu no dia 2 de junho de 1953, apesar de ter ascendido ao trono no dia da morte do pai, em 6 de fevereiro de 1952. No Reino Unido, a celebração filmada foi um evento que marcou a história britânica. Já a coroação do filho dela, o rei Charles III, vai acontecer neste sábado (6).

Aos 96 anos, a rainha Elizabeth II morreu em 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava férias.

A causa do óbito foi revelada em documento emitido pelo Registro Geral da Escócia. Ela morreu por causas naturais, de acordo com o atestado de óbito da monarca.

Coroação de Elizabeth II

A rainha foi coroada aos 27 anos na Abadia de Westminster, com a presença de 8,2 mil pessoas. Na coroação de Charles III, o número vai reduzir para 2,2 mil convidados.

Na época, a monarca ignorou o conselho do então primeiro-ministro, Winston Churchill, e aceitou que o evento fosse televisionado pela BBC. A emissora tinha sido criada seis meses antes.

Por conta da transmissão ao vivo, foi estimado que cerca de 27 milhões de pessoas — de uma população de 51 milhões — tenham assistido à coroação no Reino Unido.

Mudanças realizadas por Charles III

Na própria coroação, Charles decidiu adotar algumas mudanças. Apesar da liturgia seguir semelhante — com a presença da Bíblia, óleo sagrado e objetos reais, o rei decidiu que ao invés do juramento ser feito pela nobreza, ele irá convidar o público.

Assim, o juramento de lealdade ao rei contará com a presença de pessoas que não fazem parte da nobreza.

Procissão pós-coroação

A procissão pós-coroação também foi modificada. Enquanto a carruagem de Elizabeth II percorreu 7,2 km com cerca de 3 milhões de pessoas acompanhando na rua, o rei Charles III deve fazer um percurso de 2 km, somente entre Westminster e Buckingham.

Além disso, também reduziu o número de militares seguindo atrás da carruagem. A rainha teve 29 mil, enquanto o rei terá apenas 4 mil.

Prato oficial

Por fim, Charles decidiu mudar o prato principal. A monarca tinha escolhido frango frio com molho de creme de curry amarelo brilhante.

A receita, escaldada em vinho branco e temperado, ficou tão conhecida, que até hoje é marcada como "frango da coroação" no Reino Unido.

O rei decidiu que o prato oficial será uma quiche de inspiração francesa, contendo espinafre, favas, queijo e estragão.