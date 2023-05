Coroação do rei Charles III será realizada no sábado (6)

O rei Charles III terá a cerimônia de coroação realizada no sábado (6). O monarca passará pelo ritual ao lado da rainha consorte na Abadia de Westminster, conforme o Palácio de Buckingham.

Charles, de 73 anos, tornou-se rei automaticamente após a morte da mãe, a rainha Elizabeth II.

“A coroação refletirá o papel do monarca hoje e olhará para o futuro, ao mesmo tempo em que está enraizado em tradições e pompa de longa data”, disse o palácio em comunicado.

A cerimônia, um evento solene e religioso que será conduzido pelo Arcebispo de Canterbury, o chefe espiritual da Comunhão Anglicana, geralmente ocorre vários meses após a ascensão do novo monarca.

Fases da coroação

A cerimônia de coroação de Charles III foi batizada com Operação Orbe de Ouro, e pode ser dividida em quatro momentos principais: Procissão até a Abadia de Westminster, a cerimônia de coroação, desfile até o Palácio de Buckingham e cumprimento ao público, na famosa sacada do palácio.

No dia seguinte à coroação de Charles III, as comunidades foram incentivadas a realizar almoços e festas de rua com vizinhos. A iniciativa Big Lunch ("Grande Almoço") é organizada pelo Eden Project, projeto social apoiado por Camilla desde 2013.

Pela noite, Katy Perry, Take That, Freya Ridings, Lionel Ritchie, grupos de cantores LGBTQ+, o cantor de opera Andrea Bocelli, entre outros, participam do Concerto da Coroação, show transmitido diretamente dos gramados do Castelo de Windsor, a partir da meia-noite de segunda-feira (8).

O último dia de festas que marcam a cerimônia de coroação de Charles III busca incentivar os britânicos a participarem de ações voluntárias e projetos e organizações sociais. Chamado de The Big Help Out ("A Grande Ajuda"), o evento incentiva a participação em projetos e ações de voluntariado.