Rainha Elizabeth tem foto inédita publicada com netos, mas filhos de Harry e Meghan não participam

Os seguidores do príncipe William e de Kate Middleton notaram um detalhe estranho na publicação feita pelo casal para homenagear a rainha Elizabeth II, que completaria 97 nesta sexta-feira (21). Em uma foto inédita com mensagem especial, com os netos e bisnetos, estão ausentes Archie, de três anos, e Lilibet Diana, de um ano, filhos do príncipe Harry e de Meghan Markle.

"Hoje seria aniversário de 97 anos de Sua Majestade, a rainha Elizabeth. Esta fotografia - mostrando-a com alguns dos seus netos e bisnetos - foi tirada em Balmoral no verão passado", dizia a legenda da publicação.

Na imagem, a rainha Elizabeth II, que faleceu em 2022, aparece cercada dos familiares, no que teria sido uma reunião de família antes do estado de saúde delicado.

Logo após a postagem, fãs da família real começaram os questionamentos no Instagram. "Archie e Lilibet deveriam estar nessa foto com a rainha", questionou um. "Onde estão Archie e Lilibet? Triste ver que eles não estão na foto", perguntou outra, lamentando a ausência das duas crianças.

Segundo a imprensa britânica, os dois pequenos não aparecem na foto por um motivo simples: os duques de Sussex não tiveram tempo para se reunir com a família na época e teriam, portanto, recusado o convite da rainha para visitá-la na Escócia.

Morte da rainha

Aos 96 anos, a Rainha Elizabeth II morreu em 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, na Escócia, onde passava férias.

A causa do óbito foi revelada em documento emitido pelo Registro Geral da Escócia, nesta quinta-feira (29). Ela morreu por causas naturais, de acordo com o atestado de óbito da monarca.