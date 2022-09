Vidente comparada com Baba Vanga previu morte da rainha Elizabeth II neste ano

A vidente estadunidense Hannah Carroll, de 19 anos, foi comparada com Baba Vanga após acertar mais de 10 previsões para 2022. Dentre as previsões, feitas em janeiro deste ano, apontou que a rainha Elizabeth II iria morrer neste ano - o que aconteceu nesta quinta-feira (8). As informações são do Extra.

A rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos, em Balmoral, na Escócia. A informação foi confirmada nesta tarde pelas redes sociais da Família Real.

A búlgara Baba Vanga ficou conhecida por prever os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001, a pandemia de Covid-19 e uma guerra na Europa, com foco da Rússia.

Já Hannah fez 28 previsões em janeiro e, até agosto, já tinha 10 confirmadas, como a separação de Kim Kardashian com Pete Davidson, os novos álbuns de Harry Styles e Beyoncé, a gravidez de Rihanna, assim como o novo bebê de Khloe e Tristan Thompson.

Conforme relatou Hannah, ela sempre gostou de cultura pop e celebridades. "Então muitas das minhas previsões são sobre isso. Sempre tive isso de saber que algo iria acontecer. É como uma visão que tenho de algo acontecendo, como um pressentimento muito forte", relatou ao Daily Star.

Confira previsões para 2022

Dentre as previsões da vidente estadunidense Hannah Carroll para este ano, estava que:

Rainha Elizabeth II vai morrer Taylor Swift vai anunciar seu noivado/casamento Hailey Bieber vai ter um bebê One Direction vai se reunir ou lançar alguma música/álbum/tour Kendall Jenner vai noivar Kourtney e Travis vão terminar ou ter um bebê (sem certeza sobre qual dos dois) Vai ter uma princesa gay na Disney Billie Eilish vai se assumir bi Tammy de "1000 pound sisters" vai morrer Noah Beck e Dixie vão terminar Bebê de Kylie Jenner vai nascer com um problema médico 6ix9ine vai morrer Vai ter a primeira temporada gay bachelor/bachelorette Outra pessoa vai falar contra Sienna Mae Grey's Anatomy vai anunciar que a próxima temporada será a última Haverá outro escândalo envolvendo James Charles que vai cancelá-lo "para valer" Nicki Minaj vão ter outro bebê Khloe Kardashian e Lamar vão voltar/se reconectar Kim e Pete vão terminar Um teste de paternidade vai revelar que Tristan Thompson é pai de outro bebê enquanto ainda estava com Khloe Novo álbum da Beyoncé Novo álbum do Harry Styles Gravidez da Rihanna Alienígenas vão ser vistos Mgk e Megan Fox vão ter um bebê Jamie Lynn Spears vai ser exposta por ter mentir sobre Britney Nick Jonas e Priyanka vão ter um bebê Vai ter um escândalo louco sobre Kanye West

Quem era Elizabeth II

Filha primogênita de George VI e Elizabeth, conhecida como "rainha-mãe", a monarca nasceu em 21 de abril de 1926, em Londres, na Inglaterra. Em 1947, casou-se com o príncipe Philip, o duque de Edimburgo.

Legenda: Imagem de 1948 mostra a rainha ao lado do príncipe Philip, o duque de Edimburgo Foto: AFP

Elizabeth II não era herdeira natural do trono britânico quando nasceu, mas o seu tio, Edward VII, abdicou do posto e deu lugar ao irmão, pai da rainha falecida.

O título oficial dela é Elizabeth II, pela Graça de Deus, do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte e Rainha de seus outros Reinos e Territórios, Chefe da Commonwealth e Defensora da Fé.

Na manhã desta quinta, horário do Brasil, o Palácio de Buckingham informou que os médicos da rainha estavam preocupados com a saúde da monarca e recomendaram que ela permanecesse em "vigilância médica". A morte foi confirmada horas depois.

"A rainha morreu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha consorte permanecerão em Balmoral esta noite [horário local] e retornarão a Londres amanhã", informou a Casa Real britânica.