Beyoncé lança oficialmente novo álbum 'Renaissance' nas plataformas digitais

Beyoncé lançou, na madrugada desta sexta-feira (29), o novo álbum "Renaissance", este sendo o sétimo trabalho solo de estúdio da estrela pop americana. O disco chegou às plataformas digitais com 16 faixas, incluindo o hit "Break My Soul" e feats com Beam, Grace Jones e Tems.

A cantora escreveu uma carta aberta de próprio punho aos fãs, que aguardaram a divulgação oficial do trabalho musical, mesmo após o vazamento dele nesta semana.

"Então, o álbum vazou. E vocês realmente esperaram até a data propícia do lançamento. Assim vocês todos podem aproveitar juntos. Eu nunca vi algo assim. Não posso agradecer o suficiente por esse amor e proteção", disse Bey.

Legenda: Diva americana dedicou projeto aos fãs Foto: Divulgação/Site oficial

A diva se mostrou grata aos seus admiradores que deram "bronca naqueles que tentaram dar aquela espiadinha [no álbum] antes da hora" e voltou a citar o "apoio inabalável". "Obrigada por serem pacientes".

Legenda: Estrela do pop gravou feats com Beam, Grace Jones e Tems Foto: Divulgação/Site oficial

"Nós vamos aproveitar e curtir a música. Eu vou continuar dando tudo de mim e fazer o meu melhor para levar alegria a vocês. Amo vocês profundamente", finalizou a musa pop, que divulgou nas redes sociais os lyric videos de I'm That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgo´s Groove, Heated, Thique, Move, All Up in Your Mind, America Has a Problem, Pure/Honey e Summer Renaissance.