Baba Vanga, vidente que previu o 11 de setembro, disse que haverá uma nova pandemia em 2022

A vidente búlgara Vangelia Gushterova, conhecida como Baba Vanga ou Nostradamus dos Balcãs, prevê que em 2022 haverá uma nova pandemia. Apesar de ter morrido em 1996, a mulher cega deixou diversas anotações com previsões.

Conforme os escritos, o vírus mortal será encontrado na Sibéria. As informações são do O Globo.

Entre as previsões que Baba Vanga acertou estão a tragédia do 11 de setembro. o acidente nuclear de Chernobyl, a morte da princesa Diana, o tsunami na Ásia e a saída do Reino Unido da União Europeia.

Para este ano, as previsões da vidente foram de atividade sísmica e vulcânicas significativas, além de tempestades e inundações.

Invasão alienígena

Além da nova pandemia, a búlgara prevê que haverá uma invasão alienígena em 2022. Um asteroide enviado por extraterrestres em 2017 chegará à Terra para nos atacar, segundo Baba Vanga.

O ano que vem também pode ser marcado por crise hídrica com escassez de água potável em diversas cidades do globo.

Ela, que tem 85% de precisão nas previsões, conforme especialistas, ainda deixou escrito que um tsunami devastará a Ásia e a Austrália.