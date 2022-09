Fãs da série 'The Crown' reagem a notícia sobre morte da Rainha Elizabeth e especulam nova temporada

A série 'The Crown' virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais nesta quinta-feira (8), logo após os médicos do Palácio de Balmoral, na Escócia, revelarem as preocupações com o estado de saúde da rainha Elizabeth II. No início da tarde, a morte da monarca, que tinha 96 anos, foi confirmada.

Informações das agências internacionais apontam que a família real foi convocada ao palácio ainda na manhã de quinta, com o intuito de que todos permanecessem ao lado da Rainha.

Segundo fãs da série e da família real, o momento em questão pode virar tema da produção futuramente. 'The Crown' tem mais duas temporadas previstas pela Netflix, mas as especulações são de que o streaming poderia renová-la para mostrar o momento marcante na monarquia britânica.

História da família real britânica

Os produtores já teriam afirmado publicamente que o encerramento ocorreria na sexta temporada. Entretanto, uma sétima poderia ser confirmada com o intuito de mostrar o anúncio da saúde debilitada e, logo depois, a morte da Rainha.

Legenda: Imelda Straunton interpreta Elizabeth II na nova temporada Foto: reprodução/Netflix

A 5ª temporada de 'The Crown' deve estrear no mês de novembro na Netflix. A nova leva de episódios retrata a entrevista concedida pela princesa Diana para o programa Panorama, da BBC.

Na época, ela teria sido enganada para conceder a entrevista, o que é apontado por muitos como um fator que teria agravado a depressão e ansiedade da princesa.

Confira o trailer da série: