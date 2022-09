Príncipe Charles e outros três filhos são convocados a visitar rainha Elizabeth II

A rainha Elizabeth II, que está sob supervisão médica, recebe nesta quinta-feira (8) a visita dos quatro filhos no palácio de Balmoral, na Escócia.

Além do herdeiro do trono, príncipe Charles, estão com a monarca Andrew, Edward e a princesa Anna. O príncipe William, duque de Cambridge, também segue no local.

As duquesas Catherine, esposa de William, e Camila, casada com Charles, que desmarcou um evento oficial em Londres, acompanharam os filhos de Elizabeth II na visita.

Legenda: Família foi chamada após a monarca demandar cuidados médicos Foto: Daniel Leal/AFP

Quadro de saúde da rainha Elizabeth II

Os familiares foram chamados para Balmoral após os médicos de Elizabeth II expressarem preocupação com o quadro de saúde dela.

O comunicado oficial do Palácio de Buckingham informou que a rainha está confortável, embora a equipe médica esteja preocupada.