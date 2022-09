Aos 96 anos, Rainha Elizabeth é colocada sob supervisão médica: 'preocupados com a saúde'

Os médicos da rainha Elizabeth II, de 96 anos, estão "preocupados" com sua saúde e recomendaram que ela seja colocada sob supervisão médica em seu castelo escocês de Balmoral, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (8).

"Após uma nova avaliação esta manhã, os médicos da rainha estão preocupados com a saúde de Sua Majestade e recomendaram que ela permaneça sob vigilância médica", diz o comunicado.

Sua família foi informada da situação, especificou a agência britânica PA, enquanto a primeira-ministra Liz Truss expressou a preocupação do país com a notícia. Segundo ela, todo o Reino Unido está "profundamente preocupado" com as notícias sobre a saúde da rainha.

Família vai ao encontro da rainha

O príncipe Charles, filho de Elizabeth II, e William, seu neto, viajaram nesta quinta-feira para o palácio de Balmore, na Escócia, onde a rainha está.

"As suas altezas reais o Príncipe de Gales (Charles) e a Duquesa de Cornwall (Camila) viajaram para Balmoral", informou um porta-voz do casal. No poder há 70 anos, a rainha Elizabeth II vinha apresentando problemas de saúde nos últimos meses e, por conta disso, desmarcando ou adaptando uma série de eventos oficiais.

