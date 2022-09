Liz Truss é eleita primeira-ministra do Reino Unido

A até então ministra das Relações Exteriores, Liz Truss, foi eleita pelos conservadores como a nova primeira-ministra do Reino Unido nesta segunda-feira (5). Ela sucederá Boris Johnson.

A política, de 47 anos, venceu por 81.326 votos contra 60.399 para o ex-ministro das Finanças Rishi Sunak, de 42 anos, um bilionário ex-executivo do setor bancário e neto de imigrantes indianos.

Ela assumirá o cargo de chefe de Governo oficialmente na terça-feira (6), após uma reunião com a rainha Elizabeth II. A monarca de 96 anos também deve receber Boris Johnson, que apresentará a renúncia formal ao cargo de primeiro-ministro após ser forçado a sair em julho como líder do Partido Conservador, sob a pressão insustentável de uma multiplicação de escândalos que prejudicou a popularidade do partido.

Corrida para o cargo

Encerrando uma turnê de um mês pelo país, três debates televisionados e dezenas de comícios, Truss e Sunak se encontraram pela última vez, na última quarta-feira (31), diante dos membros do partido reunidos na Wembley Arena, em Londres.

A chefe da diplomacia tinha mais de 30 pontos de vantagem nas pesquisas. Na opinião do cientista político da Universidade de Strathclyde, John Curtice, o sucesso dela com a base do partido se deve à maior facilidade em transmitir mensagens conservadoras tradicionais.

"Sunak mostrou algumas das qualidades que você esperaria de um bom ministro. Mas Truss mostrou as qualidades que são necessárias em um político", disse Curtice à AFP.

A política assume imediatamente as rédeas do governo para enfrentar a crise econômica que o país atravessa, ameaçado com um outono de protestos e greves em um contexto de inflação descontrolada que já atingiu os 10% e caminha para ultrapassar os 13% até o final do ano.

