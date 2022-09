Palácio de Buckingham tem aumento na movimentação após anúncio do estado de saúde da rainha

A movimentação no Palácio de Buckingham, no Reino Unido, tem sido intensa desde o início da manhã desta quinta-feira (8), em meio às preocupações com o quadro de saúde da rainha Elizabeth II. Segundo a brasileira Claudia Duarte, que está em Londres e foi ouvida pelo G1, muitas pessoas já circulam em frente ao local desde cedo.

"O dia aqui está chuvoso e, mesmo assim, muitas pessoas estão com guarda-chuva e levando flores para a rainha", explicou a jornalista ao portal. Claudia aponta que a quantidade de pessoas que têm circulado na frente do palácio "não é natural" e a cidade inteira está com aspecto de tristeza por conta do momento.

Saúde debilitada

Um comunicado oficial, divulgado na manhã desta quinta-feira (8), apontou que a monarca está confortável, mas as preocupações sobre o estado de saúde dela seguem existentes. Além disso, membros da família real já se direcionam ao Palácio de Balmoral, na Escócia, residência de férias onde Elizabeth II, de 96 anos, está desde julho.

Os quatro filhos da Rainha - o príncipe Charles, herdeiro do trono, Andrew, Anne e Edward -, viajaram para o local. Além deles, o princípe William também se dirigiu ao encontro da avó.

O príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle, que vivem nos Estados Unidos, viajarão para a Escócia, enquanto as duquesas Kate Middleton, mulher de William, e Camila, casada com Charles, também foram ao castelo.