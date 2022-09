Entenda a Operação London Bridge, plano que prepara ritual após a morte da rainha Elizabeth II

O estado de saúde da rainha Elizabeth II fez voltar à tona nesta quinta-feira (8) a "Operação London Bridge", um protocolo para anúncio oficial de morte. A informação do falecimento da monarca de 96 anos foi confirmada nesta tarde.

A imprensa britânica informou que um possível óbito de Elizabeth II será informado primeiramente a familiares próximos, incluindo o príncipe Charles, o herdeiro do trono. Em seguida, a morte será avisada ao secretário particular dela.

O secretário entrará em contato com a primeira-ministra recém-empossada Liz Truss, que será acordada caso o óbito ocorra na madrugada. Os funcionários do primeiro escalão receberão o anúncio através de uma linha interna segura com a mensagem "London Bridge is Down" (Ponte de Londres caiu).

Os 15 governos dos países chefiados por Elizabeth II serão informados por meio do Centro de Resposta Global do Ministério das Relações Exteriores.

Já a população deve tomar conhecimento rapidamente da morte da rainha, que deve ser divulgada em um flash informativo da agência britânica Press Association.

Proclamação do rei

Ainda conforme a London Bridge, um funcionário vestido de luto irá ao Palácio de Buckingham para colocar uma nota oficial na porta da residência informando a morte.

Em caráter especial, o Parlamento fará vários dias de luto e o herdeiro da coroa britânica, Charles, será proclamado rei às 11h locais do dia seguinte.

Mídia

Os veículos de mídia também terão protocolos a seguir. Segundo O Globo, um alarme da época da Guerra Fria, desenvolvido unicamente para soar em situações críticas, será ativado na rádio BBC. O equipamento é único e grande parte da equipe que trabalha na emissora jamais o viu funcionando.

Outras emissoras de rádio inglesas terão padrões a serem seguidos, como luzes especiais para notificar as equipes de que algo sério aconteceu e que devem trocar as músicas que estiverem tocando para uma playlist específica com tom mais fúnebre.

Com a morte da rainha, a programação inglesa na TV será interrompida antes dos noticiários começarem. Muitas emissoras já ensaiam o procedimento há décadas.

Passageiros

Após a notícia ser divulgada a todo mundo, as pessoas ainda serão liberadas para voltarem para casa mais cedo e os pilotos de aeronaves avisarão os passageiros.