Premier League e clubes ingleses se solidarizam com morte da Rainha Elizabeth II

A Premier League e os clubes ingleses se solidarizaram com a morte da Rainha Elizabeth II. A monarca faleceu nesta quinta-feira (8), após 70 anos no trono da Inglaterra.

The Premier League is deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen, Elizabeth II. Our thoughts and condolences are with The Royal Family and everyone around the world mourning the loss of Her Majesty. pic.twitter.com/UlaLXEOdke — Premier League (@premierleague) September 8, 2022

“A Premier League está profundamente triste ao saber do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Nossos pensamentos e condolências estão com a família real e todos ao redor do mundo que lamentam a perda de Sua Majestade”, publicou a entidade que gere o Campeonato Inglês.

O falecimento da Rainha deve afetar a continuidade da Premier League. No entanto, ainda não há informações se a rodada do final de semana deverá ser adiada.

A partida entre Manchester United e Real Sociedad, realizada em Old Trafford, pela UEFA Europa League, está mantida. Os clubes entrarão em campo com faixas pretas no uniforme.

Veja comunicado dos clubes ingleses

Chelsea Football Club is deeply saddened to learn of the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II. We join those mourning in the UK and across the world.



We would like to send our condolences to the Royal Family and everyone affected by this very sad news. pic.twitter.com/FUysCESRt4 — Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022

“O Chelsea Football Club está profundamente triste ao saber do falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. Nós nos juntamos aos lutos no Reino Unido e em todo o mundo. Gostaríamos de enviar nossas condolências à Família Real e a todos os afetados por esta notícia muito triste.”

We are deeply saddened by the passing of HM Queen Elizabeth II.



Our thoughts and sincere condolences are with the Royal Family and we join the nation in mourning her loss.



Rest In Peace, Your Majesty. pic.twitter.com/PFBXoodIoo — Wolves (@Wolves) September 8, 2022

“Estamos profundamente tristes com o falecimento de Sua Alteza Real, a Rainha Elizabeth II. Nossos pensamentos e sinceras condolências estão com a Família Real e nos unimos à nação no luto por sua perda. Descanse em paz, majestade.”

Manchester City wishes to express its sincere condolences to The Royal Family following the passing of Her Majesty Queen Elizabeth II.



Her Majesty’s dedication and service has been exemplary and we join our country and the Commonwealth in mourning her loss. pic.twitter.com/mDTn2Nj1UB — Manchester City (@ManCity) September 8, 2022

“O Manchester City deseja expressar suas sinceras condolências à Família Real após o falecimento de Sua Majestade, a Rainha Elizabeth II. A dedicação e o serviço de Sua Majestade têm sido exemplares e nos juntamos ao nosso país e à Commonwealth no luto por sua perda.”

We are deeply saddened to hear of the passing of Her Majesty The Queen.



Along with many of our supporters today, we will be taking time to mourn and reflect on Her Majesty’s incredible life and devoted service. — Arsenal (@Arsenal) September 8, 2022

“Lamentamos profundamente o falecimento de Sua Majestade a Rainha. Junto com muitos de nossos apoiadores hoje, teremos tempo para lamentar e refletir sobre a vida incrível e o serviço dedicado de Sua Majestade.”

The club has issued a statement regarding this evening's game at Old Trafford, following the death of Her Royal Highness The Queen Elizabeth II. — Manchester United (@ManUtd) September 8, 2022

“O clube divulgou um comunicado sobre o jogo desta noite em Old Trafford, após a morte de Sua Alteza Real a Rainha Elizabeth II.”

