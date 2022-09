Manchester United x Real Sociedad: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Manchester United inicia sua jornada na Liga Europa nesta quinta-feira (8), às 16h, contra o Real Sociedad, pela 1ª rodada do Grupo E da Liga Europa. O duelo acontece no estádio Old Trafford, em Manchester (ING).

Do lado inglês, os Reds vivem a expectativa com as entradas de Casemiro e Cristiano Ronaldo. O brasileiro já atuou com a camisa do Manchester na temporada, depois de sair do Real Madrid. Já o craque português não atua desde o dia 13 de agosto, quando os Reds foram derrotados pelo Brentford.

O Real Sociedad vai para o quinto jogo nesta temporada. Até aqui, o time espanhol conseguiu duas vitórias, um empate e uma derrota. Para a estreia na Liga Europa, o treinador Imanol Alguacil não contará com Oyarzábal, Merquelanz e Carlos Fernández.

Onde assistir

A partida será transmitida pela ESPN e Star+.

Prováveis escalações

Manchester United: Dubravka; Dalot, Lindelöf, Maguire e Luke Shaw; Casemiro, Fred, Antony, Bruno Fernandes e Elanga; Cristiano Ronaldo. Técnico: Erik ten Hag.

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Elustondo e Muñoz; Zubimendi, Merino, Méndez e David Silva; Sorloth e Sadiq. Técnico: Imanol Alguacil.

Ficha técnica | Manchester United x Real Sociedad

Local: Old Trafford, em Manchester (ING)

Data: 08/09/2022 (quinta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Marco Di Bello (ITA)

Assistentes: Fabiano Preti (ITA) e Giorgio Peretti (ITA)

VAR: Massimiliano Irrati (ITA)

