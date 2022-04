Pelé volta a ser internado para realizar exames de rotina

Pelé voltou a ser internado em São Paulo no início desta semana para realizar exames de rotina. Segundo a ESPN, o "Rei do Futebol" deu entrada no Hospital Albert Einsten, mas a situação dele não é preocupante, tanto que Pelé não está na Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

Ainda segundo a ESPN, o staff de Pelé afirmou que os exames são um check-up mensal e que não há preocupação com o Rei do Futebol.

Tratamentos

Pelé vem tratando três tumores (intestino, fígado e pulmão) e realiza sessões de quimioterapia periodicamente no Albert Einsten. Em fevereiro, ele também deu entrada no hospital para combater uma infecção urinária.

