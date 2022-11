Curiosidades da Copa: Seleção jamais perdeu com os gênios Pelé e Garrincha juntos; veja histórico

Pelé e Garrincha, os dois maiores gênios do futebol, tiveram uma trajetória brilhante na Seleção Brasileira e escalados juntos, nunca perderam um jogo com a camisa do Brasil. A invencibilidade da histórica dupla foi de 18 de maio de 1958 a 12 de julho de 1966.

Foram 40 vitórias, com 36 vitórias e quatro empates. Juntos, marcaram 55 gols: Pelé, 44, e Garrincha, 11.

Garrincha e Pelé estrearam - e se despediram - na Seleção Brasileira com duas vitórias sobre o mesmo adversário: a Bulgária.

O primeiro jogo foi no dia 18 de maio de 1958, no Pacaembu, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo da Suécia. O Brasil venceu por 3 a 1, com dois gols de Pelé e um de Pepe.

Legenda: Garrincha e Pelé juntos pela Seleção Brasileira: uma parceria vitoriosa de gênios Foto: Arquivo CBF

A despedida foi no dia 12 de julho de 1966, em jogo válido pela Copa do Mundo da Inglaterra. Vitória de 2 a 0, gols de Pelé e Garrincha.

Números de Pelé

Pela Seleção Brasileira (de 1957 a 1971), Pelé disputou 113 jogos, com 95 gols marcados. Com Pelé em campo, a Seleção venceu 84 vezes, com 15 empates e 14 derrotas.

Legenda: Pelé é o maior jogador de todos os tempos e marcou época na Seleção Brasileira com 3 títulos mundiais Foto: Acervo CBF

O Rei do futebol ganhou 10 títulos com a Seleção Brasileira: Copa do Mundo (1958, 1962 e 1970), Copa Roca (1957 e 1963), Taça do Atlântico (1960), Taça Oswaldo Cruz (1958, 1962 e 1968) e Taça Bernardo O'Higgins (1959).

Números de Mané

Garrincha disputou 60 partidas pela Seleção. Foram 52 vitórias, sete empates e uma derrota. Marcou 17 gols. Foi bicampeão do mundo (58/62), vários títulos, um currículo impressionante que terminou com a marca da única derrota com a camisa amarela, exatamente na sua despedida.

Legenda: Garrincha foi um dos gênios do futebol brasileiro Foto: Acervo CBF

No dia 15 de julho de 1966, no segundo jogo da Copa do Mundo da Inglaterra, o Brasil perdeu para a Hungria por 3 a 1 (Pelé, contundido, não jogou). Tostão marcou o gol da Seleção Brasileira. Garrincha vestiu pela última vez a camisa da Seleção Brasileira.

Opinião de Wilton Bezerra sobre Pelé e Garrincha:

"Garrincha e Pelé representaram muito o Brasil. O Brasil foi apresentado ao mundo com um negro Pelé e o mestiço Garrincha. Foram este dois gênios da bola que colocaram o Brasil no mapa mundi do futebol. São dois gênio da bola, que tornaram nossa vida mais feliz.

Pelé teve sua consagração e considerado Rei da cabeça aos pés, pela Copa magistral de 1958, mas foi em 1970, a Copa de Pelé, a maior realização de Pelé pela Seleção Brasileira. Pele intuiu que seria sua última Copa, e por isso, inspirou aquela seleção maravilhosa. Alguns craques, já na barreira do 30 anos, como Carlos Alberto Torres, Gérson e Piazza foram irradiados por Pelé e se inspiraram a ganhar a Copa, como se fosse a última para todos eles".

Garrincha foi um gênio da ponta direita. O maior ponta que o mundo conheceu. Aquela sua jogada conhecida e brilhante, com a saída pelo lado direito, todo mundo sabia que seria realizada daquele jeito, mas ninguém conseguia alcançá-lo. Garrincha foi o responsável pela conquista da Copa de 62, embora Amarildo tenha substituído Pelé muito bem, foi Garrincha que tomado por uma responsabilidade, algo espiritual, resolveu fazer a maior Copa da vida dele. Ele ganhou a Copa do Chile para o Brasil. Ele fez tudo"