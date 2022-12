Herança milionária de Pelé será dividida entre filhos e netos; veja valor estimado

O Pelé deixa uma fortuna milionária para os herdeiros, chegando a superar o valor de US$ 15 milhões, em 2014, conforme último levantamento do Forbes. A quantia representava cerca de R$ 79 milhões, e o colocou na lista entre os 10 atletas aposentados mais bem sucedidos do mundo na época. As informações são do Metrópoles.

No auge da carreira, em 1961, o salário de Pelé atingiu o valor de 2 milhões de cruzeiros, equivalente a quase 70 mil reais.

No entanto, as estimativas da Forbes apontam que se o Rei do Futebol estivesse brilhando nos campos atualmente, poderia ter um salário anual de US$ 223 milhões, cerca de R$ 1,1 bilhão.

Com esse valor, seria o jogador mais bem pago do mundo. Para a estimativa, a revista realizou uma comparação entre o salário do argentino Lionel Messi, o português Cristiano Ronaldo, o brasileiro Neymar e o francês Mbappé.

Dentre os herdeiros de Pelé, estão:

Márcia Aoki (esposa)

Kely Cristina (filha)

Edinho (filho)

Jennifer (filha)

Sandra (filha já falecida)

Flávia (filha)

Joshua (filho)

Celeste (filha)

Morte de Pelé

Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, morreu nesta quinta-feira, (29), aos 82 anos de idade. O ex-jogador de futebol é considerado por muitos o maior jogador da história do futebol mundial.

O brasileiro lutava contra um câncer de cólon que já estava em estado de metástase e realizava quimioterapia. Pelé havia sido internado às pressas, em novembro, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.