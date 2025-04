Sport x Red Bull Bragantino no Campeonato Brasileiro: onde assistir, escalações, palpites e horário

Sport e RB Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h (horário de Brasília), no Estádio Ilha do Retiro, na cidade do Recife, em Pernambuco. Veja onde assistir, prováveis escalações e mais detalhes do confronto.

ONDE ASSISTIR SPORT X RB BRAGANTINO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO?

A partida Sport X RB Bragantino, no Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

QUAL SEU PALPITE PARA SPORT X RB BRAGANTINO PELO CAMPEONATO BRASILEIRO?

inter@

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO SPORT:

Caíque França; Hereda, João Silva, Chico e Matheus Alexandre; Christian Rivera, Du Queiroz, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Barletta e Carlos Alberto.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RB BRAGANTINO:

Cleiton; Andres Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán e Juninho Capixaba; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa, Mosquera e Eduardo Sasha.

SPORT X RB BRAGANTINO | FICHA TÉCNICA

Competição: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025

Local: Ilha do Retiro

Data: 16/04/2025 (quarta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)