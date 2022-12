Neymar, Mbappé, Cristiano Ronaldo e Messi: veja atletas que se manifestaram após a morte do Pelé

A morte de Pelé abalou o mundo do futebol nesta quinta-feira (29). Astros do esporte lamentaram o falecimento do "Rei", reforçando o legado e a contribuição para a popularização da modalidade no mundo.

Camisa 10 da Seleção Brasileira e do Paris Saint-Germain, revelado pelo Santos Futebol Clube, Neymar Júnior reforçou o protagonismo de Pelé nas redes sociais, citando a importância para os pobres, os negros e para o Brasil.

"Antes de Pelé, "10" era apenas um número. Li essa frase em algum lugar, em algum momento da minha vida. Mas essa frase, linda, está incompleta. Eu diria que antes de Pelé, o futebol era apenas um esporte. Pelé mudou tudo", iniciou o brasileiro.

Neymar esteve em contato com a família de Pelé enquanto o Rei do Futebol esteve hospitalizado. Antes de retornar ao Paris Saint-Germain, o camisa 10 tentou visitar o ex-jogador no hospital, mas não conseguiu. A informação é do jornalista Guilherme Pereira, da TV Globo.

Kylian Mbappé

Companheiro de Neymar no PSG, Kylian Mbappé, fã declarado de Pelé, lamentou o falecimento do maior jogador da história do futebol.

"O rei do futebol nos deixou, mas seu legado jamais será esquecido. RIP REI..."

Cristiano Ronaldo

O português Cristiano Ronaldo, eleito cinco vezes o melhor jogador do mundo, afirmou que Pelé inspirou "tantos milhões" e será "uma referência do ontem, de hoje, de sempre".

Lionel Messi

Campeão da Copa do Mundo do Catar com a Argentina, Messi publicou foto com Pelé nas redes sociais.

Veja outros atletas, personalidades e instituições que lamentaram o falecimento de Pelé

Rodrygo

Confederação Brasileira de Futebol (CBF)

Marcus Rasfhord

"Descanse, rei 👑 O mundo do futebol perdeu uma lenda absoluta!"

Galvão Bueno

Marcelo Vieira

Sérgio Ramos

"Falar sobre uma lenda ou uma figura histórica é insuficiente. Simplesmente, O Rei nos deixou. O futebol sempre lembrará de você. Descanse em paz, Pelé."

