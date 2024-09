Breno Lopes lamenta derrota do Fortaleza para o Botafogo: 'faltou jogar mais'

"Acho que, no 1º tempo, a gente defendeu muito. Faltou jogar mais, sabia da dificuldade que seria, mas é levantar a cabeça, tem muitos jogos pela frente. É um campeonato de regularidade, vamos oscilar, mas agora é descansar e focar no próximo jogo [...] Acho que o grupo é experiente (para absorver a derrota). Estamos invicto em casa, é melhorar para buscar a vitória no próximo jogo”.

Breno Lopes Atacante do Fortaleza