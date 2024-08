Botafogo x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A briga pelo título do Campeonato Brasileiro vai ganhar um novo capítulo com o embate entre Botafogo e Fortaleza neste sábado (31), pela 25ª rodada. Em casa, no Nilton Santos, o Fogão vai tentar roubar a liderança do Tricolor do Pici, que não perde há 10 rodadas na Série A. A bola vai rolar a partir das 21h (horário de Brasília).

Apenas um ponto separa as equipes na tabela de classificação. Líder, o Leão soma 48 pontos, com um jogo a menos que o rival direto, que tem 47.

Legenda: No primeiro turno, equipes empataram em 1x1 na Arena Castelão Foto: Mateus Lotif/FEC

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida tem transmissão do Sportv e do Premiere. Já na rádio, a Verdinha passa todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O BOTAFOGO

Depois de perder a liderança na última rodada, após empate sem gols contra o Bahia, o time carioca quer recuperar o topo da tabela no duelo direto contra o Fortaleza. Para isso, o Botafogo conta com retornos importantes no time principal. Cuiabano, Mateo Ponte, Alexander Barboza e Savarino voltam a equipe.

Mesmo assim, o treinador Arthur Jorge ainda sofre com muitas ausências no plantel. Rafael, Eduardo, Matheus Nascimento, Jeffinho e Júnior Santos seguem no departamento médico. Afastado, Damián Suárez também segue fora.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Em alta, o clima no Pici foi de muito trabalho durante a semana de preparação. Depois da vitória contra o Corinthians, por 1x0, que deu ao Tricolor a liderança do Brasileirão, o foco se voltou para o duelo direto contra o Botafogo e na possibilidade de aumentar a vantagem na tabela.

“Na minha opinião, a gente vai enfrentar o melhor time do futebol brasileiro. Em termos individuais e coletivos também (...) o Botafogo é um time forte jogando no Rio (de Janeiro) e acredito que eles estão buscando um jogo perfeito e nós também vamos buscar. No futebol, pra você vencer, o adversário tem que errar em algum momento”, disse Yago Pikachu em coletiva durante a semana.

Para a partida decisiva, Juan Pablo Vojvoda conta com o retorno do zagueiro Titi, depois de cumprir suspensão. Calebe segue fora do time, depois de dois meses em processo de fortalecimento muscular, o meia está em fase de transição. Marinho, Matheus Rossetto e Santos estão entregues ao departamento médico e também são desfalques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: John; Mateo Ponte, Bastos, Alexander Barboza e Cuiabano; Gregore e Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada e Igor Jesus. Treinador: Arthur Jorge.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Cardona, Bruno Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino; Pikachu, Breno Lopes e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x ROSARIO CENTRAL

Data: 31/08/2024

Local: Nilton Santos

Horário: 21h00 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (SP)

Assistente 1: Bruno Boschilia (PR)

Assistente 2: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)