Enterro de Pelé será em cemitério vertical em Santos; entenda preparação

Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos, o maior cemitério vertical do mundo, reconhecido pelo Guinness Book, o Livro dos Recordes. O ex-jogador comprou um lóculo - nicho destinado a abrigar um cádaver - há 19 anos, em 2003. A informação é da Casa Vogue.

O jogador faleceu nesta quinta-feira (29), aos 82 anos, após falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um tumor no cólon. Para Pelé, o local "não parecia um cemitério", afirmando ser um ambiente que transmite "paz espiritual e tranquilidade".

Construído em 1983 pelo argentino José Salomon Altstut, conhecido como Pepe Altstut, o Memorial conta com mais de 18 mil lóculos, além de cinerário, ossuário, mausoléus e capela. Outros membros da família de Pelé estão sepultados no local, como o irmão Jair Arantes do Nascimento, falecido em 2020, e a filha Sandra Arantes do Nascimento, morta em 2006.

O espaço ainda abriga reserva nativa e preservada de Mata Atlântica, além de lagoas, um aviário e o Museu de Veículos.

Antes do sepultamento, Pelé será velado na Vila Belmiro, em Santos. O velório está previsto para acontecer na segunda-feira (2).

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte