Grêmio x Atlético-MG: confira horário, palpites e prováveis escalações

Grêmio entra em campo neste domingo, 1 de setembro às 11:00h (horário de Brasília), contra o Atlético-MG pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Palpites

inter@

Escalação

Grêmio

Titulares: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite.

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely (Kannemann), Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi, Monsalve, Cristaldo e Soteldo; Braithwaite. Técnico: Renato Portaluppi.

Atlético-MG

Titulares: Éverson; Alisson, Battaglia e Lyanco; Rubens, Fausto Vera, Otávio e Guilherme Arana; Bernard, Vargas e Deyverson.

Éverson; Alisson, Battaglia e Lyanco; Rubens, Fausto Vera, Otávio e Guilherme Arana; Bernard, Vargas e Deyverson. Técnico: Gabriel Milito.

Grêmio x Atlético-MG

Estádio: Arena do Grêmio, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Horário: 11:00h (de Brasília), domingo, 1 de setembro