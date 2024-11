Sport x Santos: veja horário, onde assistir e prováveis escalações

A partida do Santos contra o Sport neste domingo, às 18h30, no Recife, marca a 38ª e última rodada na Série B do Brasileiro, mas a diretoria do campeão antecipado considera o jogo já como parte da estratégia e do planejamento visando o retorno à elite do futebol brasileiro. O Sport ainda busca o acesso e precisa de uma combinação de resultados.

Em busca de um substituto do técnico Fábio Carille, que apesar do título sofreu forte rejeição por parte da torcida durante esta temporada, o Santos entra em campo na Ilha do Retiro desfalcado de jogadores que foram pilares da campanha vitoriosa da Série B e fazem parte dos planos do clube para 2025.

O Sport não depende apenas de seu resultado para voltar à elite do Brasileiro. O time pernambucano tem a mesma pontuação do Ceará (63), mas perde a quarta e última vaga nos critérios de desempate. Mirassol e Novorizontino, com 64, também estão na disputa pelos três lugares restantes.

Em busca da vaga, o Sport aumentou o preço dos ingressos para o jogo mais importante da equipe na temporada. O aumento da arrecadação vai ajudar nas contas do clube para o pagar a multa de R$ 500 mil ao Santos para que o Sport possa escalar Lucas Lima, que está emprestado pelo time praiano.

Lucas Lima foi um dos destaques do Sport na goleada sobre a Ponte Preta na última rodada, com duas assistências. Gustavo Coutinho volta de lesão e disputa vaga no ataque com Lenny Lobato.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SPORT X SANTOS

SPORT - Caíque Franã; Igor Carius, Rafael Thyere, Chico e Dalbert; Julian Fernandez, Fabrício Domínguez e Lucas Lima; Barletta, Tití Ortíz e Gustavo Coutinho (Lenny Lobato). Técnico: Pepa.

SANTOS - Gabriel Brazão; JP Chermont, João Basso, Luan Peres e Souza; Tomas Rincón, Sandry e Diego Pituca; Otero, Wendel Silva e Miguelito. Técnico interino: Leandro Zago.

ÁRBITRO - Bruno Arleu de Araújo (RJ).

HORÁRIO - 18h30 (de Brasília).

LOCAL - Ilha do Retiro, em Recife (PE).

ONDE ASSISTIR

Premiere e Canal Goat no Youtube