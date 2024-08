Iguatu x Anápolis pela Série D do Camponato Brasileiro: confira horário, onde assistir e escalações

O Iguatu disputa um dos jogos mais importantes de sua história neste sábado (31), jogando no Morenão diante da torcida pelas quartas de final da Série D. O Azulão enfrenta o Anápolis/GO, às 16h (horário de Brasília), no jogo que vale o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Igua TV e TVC.

PALPITE PARA O JOGO

Como chega o Iguatu

O Azulão só depende de uma vitória para conquistar o inédito acesso e ser um dos representantes cearenses na Série C em 2025.

Isso porque, no jogo de ida, no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), as duas equipes empataram em 1 a 1. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A equipe treinada por Flávio Araújo está invicta em casa. São 9 jogos no Morenão, com 9 vitórias. São 14 gols marcados e apenas 2 sofridos.

Legenda: Otacílio Marcos é o artilheiro do Iguatu na Série D Foto: João Marcos Lima | ADI

"Conquistamos um resultado bastante fora de casa, soubemos sofrer. Agora será mais uma decisão de 90 minutos e vamos batalhar para que em casa, a gente conquiste nosso objetivo. Em casa a gente precisa fazer o que a gente vem fazendo. A torcida vai lotar o Morenão e fazer uma linda festa na busca pelo conquistar o acesso. Já vivi grandes momentos, tenho certeza que sábado será mais um".

Para o duelo decisivo, o Iguatu terá o retorno de quatro jogadores importantes: Júlio Nascimento, Tiaguinho Geferson e Luis Soares expulsos contra o Manaus no jogo da fase anterior, cumpriram suspensão no jogo de ida e retornam.

Arbitragem e VAR

A CBF escalou árbitros Fifa para os jogos das quartas de final da Série D. O duelo entre Iguatu e Anápolis-GO, que define qual dos dois vai jogar a Série C em 2025, será apitado pelo gaúcho Anderson Daronco.

Ele terá como auxiliares Michael Stanislau e Maurício Coelho da Silva, ambos também do Rio Grande do Sul. O árbitro de vídeo designado é o catarinense Rafael Traci, que apitou a final do Campeonato Cearense em 2021.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Iguatu:

Mauro Iguatu; Júlio Ferrari, Júlio Nascimento, Max Oliveira, Fernando Ceará;

Guídio (Rodrigo), Diego Viana e Tiaguinho Juazeiro; Hebert, Otacílio Marcos e Jerry. Técnico: Flávio Araújo

Anápolis

Wellerson; André, Luizão, Léo e Vinícius Kiss; Kevyn, Paulinho, Ariel e Jonathan Cardoso;

Rafael Mineiro (Zotti) e Gonzalo (Marcão). Técnico: Ângelo Luiz

IGUATU X ANÁPOLIS | FICHA TÉCNICA

Competição: quartas de final da Série D (VOLTA)

Local: Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 31/08/2024

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Mauricio Coelho Silva Penna (RS)

VAR: Rafael Traci (SC)