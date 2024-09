Léo Condé revela quando poderá contar com o retorno do zagueiro Luiz Otávio

O zagueiro Luiz Otávio, do Ceará, pode voltar a ser opção do técnico Léo Condé nos próximos jogos — após quase um ano afastado. Na entrevista coletiva, concedida após a vitória sobre o Brusque por 1 a 0, na noite da última sexta-feira (27), pela Série B, o comandante do Vovô projetou a dupla de zaga do Ceará para o jogo contra o Sport e revelou que o zagueiro pode estar à disposição já nos próximos confrontos do clube.

“Nesse momento, os dois (zagueiros) que estão sendo titulares, o Ramon e o David, não vão poder jogar, mas temos outros atletas que já jogaram também. Temos o Matheus Felipe, temos o João Pedro, o Yago, que é um garoto da base, o próprio Luiz Otávio também. Vamos ver como que será a semana dele (Luiz Otávio) de trabalho. Essa semana ele já deu um passinho à frente também, está próximo de ficar à disposição. A data do jogo mudou, passou para segunda-feira (7), a gente ganha um prazo a mais para fazer a montagem dessa equipe”, disse Condé.

Durante a partida contra a equipe catarinense, Ramon Menezes se contundiu, ainda no início da partida, e teve que ser substituído, dando lugar a Matheus Felipe, que atuou durante o restante do confronto. Já David Ricardo, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo e também será desfalque da equipe alvinegra. Apesar das baixas, Condé acredita que a equipe pode voltar com um resultado positivo de Pernambuco.

“É realmente um grande jogo (contra o Sport), é um clássico, jogo grande, são duas equipes que começam a competição sabendo que vão brigar por acesso, equipes de grande torcida, mas a gente espera realmente se mobilizar e ir forte pra lá. Sabemos que vai ser difícil, mas não impossível da gente buscar um bom resultado. O que iremos fazer é estudar o adversário, uma boa preparação”, afirmou o técnico do Vovô.

O próximo compromisso do Alvinegro de Porangabuçu é contra o Sport, na segunda-feira (7), às 21h, na Arena Pernambuco. O confronto é válido pela 30ª rodada da Série B e pode resultar na entrada da equipe no G-4.

LESÃO NO JOELHO

Ao final de 2023, o departamento médico do Ceará identificou uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito de Luiz Otávio. Além do “LCA”, o defensor sofreu contusão no menisco lateral, o que limitava os movimentos dele durante as partidas. Com isso, o camisa 13 foi submetido a uma cirurgia para reconstrução total do ligamento.

Em janeiro deste ano, depois da fase pré-operatória, o zagueiro realizou o procedimento cirúrgico e, desde então, seguiu rotina entre treinos em campo e sessões na fisioterapia. A previsão para o seu retorno ainda é de oito a nove meses, mas a evolução do seu quadro permite ao torcedor alvinegro acreditar em seu retorno em setembro e outubro.

*Sob supervisão de Gustavo de Negreiros.