Calebe volta a jogar um tempo inteiro após mais de 6 meses e celebra retorno: 'muito feliz'

Se teve um ponto positivo na partida do Fortaleza contra o Corinthians, na última terça-feira (24), foi a entrada de Calebe. O camisa 10 entrou no intervalo e jogou o 2º tempo inteiro. Assim, voltou a jogar 45 minutos após mais de 6 meses.

A última vez que ele havia passado este tempo em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Vitória, no dia 23 de março, pela Copa do Nordeste. Desde então, sofreu com lesões que o deixaram afastado dos gramados, e o máximo de tempo que havia ficado em campo tinha sido 17 minutos - contra Maranhão e Grêmio.

No período de um semestre, Calebe somou apenas 52 minutos em campo em 5 partidas diferentes. Contabilizando todo o ano de 2024, são 14 jogos, sendo 4 como titular e em nenhuma ocasião ele atuou os 90 minutos.

De volta, o jogador leonino concedeu entrevista exclusiva ao Sistema Verdes Mares e falou sobre a felicidade em poder atuar novamente.

"O mais importante é poder treinando, estar sendo relacionado, que por muito tempo eu não estive. Era doloroso. Só de ter isso, poder atuar, jogar e estar com meus companheiros no dia a dia, fazendo aquilo que Deus me capacitou para fazer, já estou muito feliz", disse.

O meia de 24 anos ainda não deve ser titular, mas estará como opção de Vojvoda para a partida contra o Cuiabá, neste domingo (29).

"Sabemos da importância do jogo, do peso, e contamos com a nossa torcida para lotar o Castelão e que possamos, juntos, sair com os três pontos", disse.

O Fortaleza atualmente está na 3ª posição do Brasileirão, com 52 pontos, enquanto o Cuiabá é o 19º colocado, com apenas 23 pontos conquistados.