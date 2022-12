Presidente do COI, Thomas Bach lamenta a morte de Pelé: 'o mundo perde um grande ídolo do esporte'

Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional, publicou um comunicado lamentando a morte de Pelé. O Rei do Futebol faleceu nesta quinta-feira (29), no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

"Com a morte de Pelé, o mundo perde um grande ídolo do esporte. Como eu mesmo pude atestar, ele acreditava genuinamente nos valores Olímpicos e conduziu com orgulho a chama Olímpica. Foi um privilégio lhe entregar a Ordem Olímpica. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e à comunidade futebolística mundial", disse o Presidente do COI.

Como os Jogos Olímpicos não permitiam a participação de atletas profissionais, Pelé nunca disputou a competição. No entanto, o Rei participou da cerimônia de encerramento de Londres 2012, no segmento sobre as Olimpíadas Rio 2016.

O sepultamento de Edson Arantes do Nascimento será no Memorial Necrópole Ecumênica, em Santos. O ex-jogador faleu após falência múltipla dos órgãos, em decorrência de um tumor no cólon.

