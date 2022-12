Velório do Pelé acontece na segunda-feira (2) na Vila Belmiro, em Santos; veja detalhes

O velório do Rei Pelé, falecido aos 82 anos nesta quinta-feira (29), será realizado na Vila Belmiro, em Santos, na segunda-feira (2). O corpo do ex-jogador será levado ao estádio durante a madrugada.

A equipe paulista informou que o caixão de Pelé será posicionado no centro da Vila Belmiro. O local será aberto ao público às 10h. A despedida será finalizada na terça-feira (3), às 10h.

Após o velório, haverá um cortejo nas ruas de Santos, com passagem pelo Canal 6, onde mora Celeste Arantes, mãe de Pelé. O corpo de Edson Arantes do Nascimento será sepultado no Memorial Necrópole Ecumênica, em cerimônia reserva à família.

O acesso do público ao estádio será pelos portões 2 e 3 e a saída será pelos portões 7 e 8. Autoridades entrarão para prestar homenagens a Pelé pelo portão 10.

