Funkeiro MC Ryan SP agride sua esposa, a influenciadora Giovanna Roque; veja

O funkeiro MC Ryan SP foi flagrado agredindo a esposa, a influenciadora Giovanna Roque. O colunista Leo Dias publicou a captura de tela de um câmera de segurança de um closet, no momento em que o artista dá um chute na companheira.

Legenda: A agressão aconteceu em abril Foto: Reprodução/Leo Dias

Em entrevista ao colunista, Ryan confirmou a agressão: "Sei que errei". Ele solicitou que o caso não foi exposto, para "não acabar com sua carreira".

“Isso vai acabar com a minha carreira, mas sou filho de Deus e sei que errei e naquele vídeo mostra um cara que eu não sou”, disse o funkeiro.

A agressão aconteceu no dia 21 de abril deste ano. Ryan SP desativou o Instagram após a repercussão.

Giovanna Roque defende Ryan

A esposa de MC Ryan o defendeu em live no Instagram . Ela disse que durante uma briga do casal, ela quebrou o celular do funkeiro e foi "pra cima dele".

"O Ryan não é essa pessoa ruim que vocês estão pensando que ele é, tá? Ocorreu sim uma discussão no último término que a gente teve, tá? O Ryan tinha aprontado e aí, nesse dia, eu perdi muito a cabeça, eu fiquei muito nervosa. E eu quebrei o telefone dele, eu fui pra cima dele, e aí ele ficou muito nervoso por conta dessas coisas e ele acabou vindo pra cima de mim também, porque ele também perdeu a cabeça. A gente deu abertura pro inimigo, isso nunca aconteceu antes", disse.

Veja também É Hit Anitta aparece de mãos dadas com Vinicius Souza em Paris; saiba quem é o suposto namorado da cantora É Hit Wesley Safadão aposta em gênero arrocha e anuncia festival com datas até 2025; veja programação

A influenciadora afirmou ainda que as imagens vazaram porque hackearam o sistema de segurança da residência do casal. Giovanna ainda condenou as pessoas que se metem no relacionamento do casal e ficam criando "fakes".

Ela chegou a dizer que já recebeu inúmeras mensagens acusando, inclusive, Ryan de não ser pai biológico do filho do casal.

"Eu não tenho paz, eu não tenho paz, sabe? Eu não sei no que vocês acreditam, eu não sei no que vocês crêem, mas, tipo assim, eu tenho um propósito e eu acredito no propósito da família, eu acredito. Isso que vocês estão vendo foi uma única situação que uma pessoa muito suja, muito suja, fez isso de postar", declarou.