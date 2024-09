Diante do Brusque, elenco do Ceará presta homenagem ao goleiro Richard, que está lesionado; confira

Na noite desta sexta-feira (27) antes do apito inicial entre Ceará e Brusque, o elenco alvinegro prestou uma homenagem ao goleiro Richard, que está lesionado e não entra mais em campo no ano de 2024. Na foto tirada protocolarmente antes do início da partida, a equipe cearense posou com a camisa do arqueiro em mãos. O clube compartilhou o momento nas redes sociais com a seguinte legenda: “Foi por você, paredão”.

Veja publicação:

Richard teve uma ruptura completa do tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo diante do Coritiba, no dia 18 de setembro. O goleiro já passou por cirurgia de reconstrução do tendão, e segundo o último boletim divulgado nesta sexta-feira (27), pela assessoria do clube, o atleta agora passa por uma reabilitação pós-operatória.

O jogo

O Ceará venceu o Brusque por 1 a 0 na noite desta sexta-feira (27), no Castelão, pela 29ª rodada da Série B. O gol da vitória do Vozão foi marcado por Jorge Recalde, aos 17 do 2º tempo.

O alvinegro volta a jogar na segunda-feira (7), contra o Sport, na Arena de Pernambuco, às 21 horas, em jogo válido pela 30ª rodada.