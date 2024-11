CBF muda regulamento Copa do Nordeste para 2025 e põe final para setembro

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) detalhou as datas e como será a fórmula de disputa da Copa do Nordeste para 2025. Como antecipado pelo Diário do Nordeste, o novo formato terá as equipes do mesmo grupo jogando entre si, diferentemente das edições anteriores, nas quais um grupo jogava com o outro grupo.

Antes dos grupos formados, 16 clubes jogar a Pré-Copa do Nordeste que dão direito a quatro equipes de conseguirem vaga na fase de grupos da competição. Os jogos estão agendados para serem realizados nos dias 4 e 5 de janeiro (primeira fase) e 8 de janeiro (segunda fase). Ferroviário e Maracanã são os representantes do estado nessa fase da competição. Fortaleza e Ceará já estão na fase de grupos. O Ferrão vai jogar na primeira fase contra o Santa Cruz-RN e o Maracanã contra o ABC.

Datas marcadas

Além da mudança no regulamento, um outro ponto chamou atenção para o Nordestão: as datas. A primeira fase será do dia 22 de janeiro ao dia 26 de março. Quartas e semis serão em junho e a grande final acontece só em setembro.