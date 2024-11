Copa do Nordeste pode ter novo formato e ser reduzida em 2025; veja detalhes

Em meio à divulgação das datas do calendário do futebol brasileiro para 2025, uma indefinição: a Copa do Nordeste. Com os estaduais começando mais cedo, a competição ainda não teve data e formato confirmados pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O Diário do Nordeste apurou que para a edição 2025, a Copa do Nordeste pode ter um novo formato: as equipes do mesmo grupo jogariam entre si, diferentemente das edições anteriores, nas quais um grupo jogava com o outro grupo.

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, existe a possibilidade de que menos datas sejam disponibilizadas no calendário para jogos da Copa do Nordeste em comparação com a edição anterior, com o mata-mata do torneio podendo acontecer durante o Campeonato Brasileiro.

A expectativa é que o calendário com as datas da Copa do Nordeste 2025 seja divulgado até a próxima semana, e que o calendário do Nordestão não choque com as datas definidas para o Campeonato Cearense 2025, divulgadas nesta quinta-feira (14).