Camisa do Ceará em homenagem a Dimas Filgueiras deixará de ser utilizada em jogos

O Ceará lançou nesta sexta-feira (4), a nova camisa 1 para a temporada de 2025, em alusão aos 10 anos do título da Copa do Nordeste 2015. Com a estreia do novo manto já na partida deste sábado (5), às 18h30, contra o Grêmio na Arena Castelão, o Vovô não vai mais disputar nenhum jogo com o que muitos torcedores apontam como o amuleto atual do clube: a camisa alvinegra que homenageia Dimas, o Soldado Alvinegro.

Legenda: Título de campeão cearense do Ceará, em 2024, que impediu o hexa do Fortaleza, foi a estreia do uniforme de Dimas. Foto: Thiago Gadelha / SVM

A superstição é algo muito presente no futebol. Para o torcedor, independente de torcer pelo Ceará ou não, se o time está ganhando, nada se mexe, como já diria o ditado. Entretanto, há coisas maiores que a superstição: os fatos. Desde que lançada, a camisa do Eterno Soldado Alvinegro, entrou no coração do torcedor do Ceará por está presente na conquista do bicampeonato cearense de forma invicta, inclusive estreando no jogo que barrou o possível hexa do Fortaleza, e no tão cobiçado acesso para a Série A.

Legenda: Ceará foi rebaixado na Série A de 2022 após 5 anos na elite do futebol nacional Foto: THIAGO GADELHA / SVM

Além das conquistas, o reconhecimento da idolatria de Dimas por parte do Ceará foi, mesmo que através da camisa, um combustível para uma melhor relação clube-torcedor. Com período conturbado, desde do rebaixamento de 2022 e com intensa disputa política interna, essa relação positiva com a torcida tão importante para o clube, estava afetada.

Apesar da camisa de Dimas passar a não ser mais utilizada a partir de agora, o Ceará voltou para a Série A e passa a ter a difícil missão de permanecer na elite nacional, mesmo com a presença em espírito e na torcida de Dimas no coração de cada torcedor alvinegro.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto