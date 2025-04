Ceará lança uniforme principal para a temporada em alusão ao título do Nordestão de 2015

O Ceará divulgou a sua nova camisa principal para a temporada. O uniforme faz alusão ao título invicto da Copa do Nordeste de 2015. O lançamento do manto alvinegro contou com a participação dos ídolos João Marcos, Magno Alves e Ricardinho.

Legenda: Torcedores do Ceará que participaram do lançamento da nova camisa. Foto: Renan Pinheiro e Stephan Eilert / Ceará SC

O lançamento do uniforme principal aconteceu nesta sexta-feira (4), nas redes sociais do Ceará. Para compor o elenco de participantes, além dos ídolos, o Sócio Vozão escolheu seis torcedores que vivenciaram de forma presencial o título na Arena Castelão, na vitória por 3 a 1 contra o Bahia, para participarem da campanha do lançamento da camisa alvinegra.

Legenda: Camisa do Ceará, listrada em preto e branco, faz alusão ao título da Copa do Nordeste de 2015. Foto: Renan Pinheiro e Stephan Eilert / Ceará SC

A estreia com o novo material será contra o Grêmio, neste sábado (5), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O novo modelo já está disponível nas lojas oficiais do clube e no site. O valor é de R$ 339,90 para o modelo masculino e de R$ 319,90 para o modelo feminino.

* Sob supervisão de João Bandeira Neto